Наркоторговцы продавали мефедрон под видом дорогого парфюма

Московская полиция задержала пятерых наркоторговцев. Злоумышленники продавали мефедрон под видом дорогого парфюма.

Задержание проходило по нескольким адресам и даже с двух точек. Сотрудникам Росгвардии пришлось не только выламывали двери, но и заходили с балкона.

Полиция выяснила, что работали на незаконном предприятии 64-летняя женщина и две ее дочери. Женщины вырезали в коробках с брендовыми духами секретные отсеки, пряча в них наркотики. При обыске обнаружили 195 упаковок, в 15 из которых уже был спрятан товар.