МО отчиталась об ударах по украинской инфраструктуре за неделю

Российская армия отвечает на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. В период с 6 по 12 декабря нанесено пять групповых и массированный удары по инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, ВС России использовали, в частности, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал". В результате поражены предприятия военной промышленности Украины. Также целями стали объекты топливно-энергетического комплекса, которые обеспечивали работу этих предприятий, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожены пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Поражены склады горючего, военного имущества и техники. Ударам подверглись также места сборки, хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия.