В Москве прошла презентация сборника архивных документов "СМЕРШ. Абакумов – Сталину"

Выявляли диверсантов, поддерживали порядок в войсках и проводили радиоигры, чтобы обмануть противника. Сегодня в столице состоялась презентация нового сборника архивных документов "СМЕРШ. Абакумов – Сталину".

Знаменитая военная контрразведка СССР. Название этой организации расшифровывается как “Смерть шпионам!”. Собраны статьи о борьбе с агентами вражеских спецслужб во время ключевых наступательных операций Красной армии. В том числе битвы за освобождение Европы. Как отмечают организаторы, материалы такого уровня ранее никто не публиковал.

"Товарищ Сталин дал команду, что все, например, радиоигры сосредоточить только в СМЕРШе НКО. То есть, у товарища Абакумова. Очень большая работа проводилась на освобождённой от оккупантов территории, потому что разного рода негодяев, включая предателей, дезертиров (я уж там не говорю о простых преступниках). Надо было их выявить, нейтрализовать – мягко, скажем так, чтобы при пополнении Красной армии не попали предатели в действующие части. Огромнейшая была проведена работа", - рассказал Александр Зданович, доктор исторических наук.