Путин встретился с Эрдоганом в Ашхабаде

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проводят переговоры в Ашхабаде. Лидеры встретились на полях Форума мира и доверия, передает ТАСС.

Путин и Эрдоган говорили по телефону 24 ноября. Тогда лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию. В Анкаре заявили, что Турция готова вновь организовать переговоры по вопросу перемирия на Украине.

Отмечается, что Путин и Эрдоган находятся в постоянном контакте. Они встречались очно 1 сентября в китайском Тяньцзине. Позже президенты дважды говорили по телефону - 7 октября и 24 ноября.