Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Марс входит в Козерог, разжигая в представителях этого знака деловую хватку и нешуточные амбиции. Хотели начать бизнес? Добиться повышения? Заявить о своих правах? Действуйте!

Тельцы

Учеба, курсы, поездки – у вас впереди много интересного. Если думали о развитии бизнеса в новом направлении или о деле, которое изменит все - начинайте сейчас или никогда.

Близнецы

Совместный бюджет, налоги, страховки, наследство – с этим пора разобраться. Общие деньги могут стать источником серьезного роста, если вы проявите инициативу.

Раки

Если вы в отношениях, вдвоем вы можете свернуть горы. Если в поиске - в вашу жизнь войдет новый человек. Марс советует быть активнее, так что инициатива приветствуется.

Львы

Здоровье требует внимания - пора в зал, на пробежки, прогулки. В целом любые дела пойдут живее, если подойти к ним креативно. Не волнуйтесь - энергии хватит на все.

Девы

Марс призывает вас инвестировать в радость. Купите билеты на новогодние тусовки и новые яркие наряды, запишите веселые видео. Не сидите в тени - сияйте!

Весы

Планировали ремонт? Покупку жилья? Обустройство быта? Энергия Марса идеально подходит для того, чтобы воплотить задуманное. Главное - действуйте решительно.

Скорпионы

Переговоры, поездки, покупка транспорта, бумажные дела - вам не до скуки. Хотели купить машину или компьютер? Задумывались о блоге или книге? Время пришло.

Стрельцы

Деньги текут к тем, кто не ждет у моря погоды, а сам проявляет инициативу! Собеседования, продажи, переговоры о зарплате - все это пройдет весьма успешно.

Козероги

Марс в вашем знаке - впереди полтора месяца силы и энергии. Работайте над личным брендом, занимайтесь спортом, боритесь с тем, что вас не устраивает в себе.

Водолеи

Ваша энергия обращена внутрь, и это не слабость, а стратегия. Марс в вашем секторе уединения учит готовить большие ходы втайне, чтобы к февралю представить их миру.

Рыбы

Друзья и нетворкинг могут открыть двери, о которых вы даже не думали. Ваш рейтинг растет — пользуйтесь этим периодом для продвижения себя и своих идей.