Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Овны
Марс входит в Козерог, разжигая в представителях этого знака деловую хватку и нешуточные амбиции. Хотели начать бизнес? Добиться повышения? Заявить о своих правах? Действуйте!
Тельцы
Учеба, курсы, поездки – у вас впереди много интересного. Если думали о развитии бизнеса в новом направлении или о деле, которое изменит все - начинайте сейчас или никогда.
Близнецы
Совместный бюджет, налоги, страховки, наследство – с этим пора разобраться. Общие деньги могут стать источником серьезного роста, если вы проявите инициативу.
Раки
Если вы в отношениях, вдвоем вы можете свернуть горы. Если в поиске - в вашу жизнь войдет новый человек. Марс советует быть активнее, так что инициатива приветствуется.
Львы
Здоровье требует внимания - пора в зал, на пробежки, прогулки. В целом любые дела пойдут живее, если подойти к ним креативно. Не волнуйтесь - энергии хватит на все.
Девы
Марс призывает вас инвестировать в радость. Купите билеты на новогодние тусовки и новые яркие наряды, запишите веселые видео. Не сидите в тени - сияйте!
Весы
Планировали ремонт? Покупку жилья? Обустройство быта? Энергия Марса идеально подходит для того, чтобы воплотить задуманное. Главное - действуйте решительно.
Скорпионы
Переговоры, поездки, покупка транспорта, бумажные дела - вам не до скуки. Хотели купить машину или компьютер? Задумывались о блоге или книге? Время пришло.
Стрельцы
Деньги текут к тем, кто не ждет у моря погоды, а сам проявляет инициативу! Собеседования, продажи, переговоры о зарплате - все это пройдет весьма успешно.
Козероги
Марс в вашем знаке - впереди полтора месяца силы и энергии. Работайте над личным брендом, занимайтесь спортом, боритесь с тем, что вас не устраивает в себе.
Водолеи
Ваша энергия обращена внутрь, и это не слабость, а стратегия. Марс в вашем секторе уединения учит готовить большие ходы втайне, чтобы к февралю представить их миру.
Рыбы
Друзья и нетворкинг могут открыть двери, о которых вы даже не думали. Ваш рейтинг растет — пользуйтесь этим периодом для продвижения себя и своих идей.