Ушаков оценил идею Зеленского о референдуме в Донбассе

Донбасс — российский. Так отреагировал помощник президента России Юрий Ушаков на инициативу главы киевского режима Владимира Зеленского о референдуме в Донбассе.

Ушаков подчеркнул, что Донбасс – весь российский. Есть Конституция, в которой этот факт зафиксирован. Помощник президента напомнил, что 12 декабря – день Конституции и поздравил россиян с праздником.

Ранее Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальному вопросу. Так он ответил на предложения США создать в Донбассе свободную экономическую зону, передает РИА Новости.