Меркель пожаловалась на засилье мужчин в политике

Дисбаланс женщин и мужчин в немецком политикуме огорчает бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. В беседе с газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung она пожаловалась, что мужчины доминируют и представлены гораздо шире в политической жизни страны.

По словам Меркель, единственная, кто радует ее на фотографиях из коалиционного комитета - это Барбель Бас. Бас — единственная женщина в действующем немецком кабинете министров.

Эксс-канцлер, комментируя гендерный перекос в правительстве, вспомнила 3 статью Основного Закона ФРГ. Меркель считает, что без мер поддержки эта статья не будет реализована. Причина, которую назвала политик: в ФРГ живут в свободном обществе.