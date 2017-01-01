Самолет президента России приземлился в Ашхабаде около четырех часов утра по местному времени. В аэропорту Владимира Путина лично встречал председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Национальный лидер страны пояснил: "Я не сплю, когда приезжают такие гости".

"О наших двухсторонних отношениях. Как вы знаете, они идут по восходящей линии. Неплохо вкладываются и вопросы экономики. Все идет своим чередом - и энергетика, и развитие транспортного транзита, и гуманитарные связи. Наше уважение и почет русскому языку", - добавил Бердымухамедов.

"С вашей подачи в свое время отношения между нашими странами развиваются хорошим темпом и с хорошим качеством. У нас очень высокий уровень отношений - и политических, и экономических. Но самое главное, что у нас очень доверительные, дружеские отношения, без всякого преувеличения. Я очень рад быть на земле Туркменистана", - сказал Путин.

12 декабря отмечается международный день нейтралитета. Он был установлен Генассамблеей ООН в 2017 году. И инициатором был именно Туркменистан. На церемонию возложения венков к монументу нейтралитета лидеры государств приехали на одном автобусе. Арка символизирует политику Туркменистана на невмешательство в дела других и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству. Этот принцип своей внешней политики страна провозгласила ровно 30 лет назад. И отмечает эту дату проведением международного форума "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". Участники - лидеры десятков государств, в том числе России, Турции, Ирана, Пакистана, Грузии, Азербайджана, Армении, Венгрии и стран Центральной Азии. Также в зале - видные политики, дипломаты, ученые и общественные деятели.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов свое выступление начал на туркменском, а продолжил на русском языке: "Нынешний форум рассматривается как крупное, международно значимое событие, призванное стать отправной точкой осмысления региональных, континентальных и глобальных процессов, утверждения в международной политики ценностей мира, сотрудничества равноправия, доверия, справедливости, культуры диалога и взаимопонимания".

Именно на таких принципах строятся отношения Москвы и Ашхабада. Крепнут экономические и культурные связи. Растет товарооборот - за десять месяцев этого года уже более чем на треть. В Туркменистане бережно относятся к русскому языку.

"При активном участии России и Туркменистана реализуются масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии, ведется прокладка магистрального транспортного коридора "Север-Юг", поступательно развиваются и двусторонние межрегиональные контакты, растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Достаточно сказать, что в России обучается более 54 тысяч туркменистанских студентов", - указал Путин.

Кроме того, обе страны активно взаимодействуют в рамках Содружества Независимых Государств. В 2026 году Туркменистан будет председательстовать в СНГ. На следующей неделе президент Сердар Бердымухамедов примет участие в неформальном саммите организации в Москве.

А сегодня у Владимира Путина в ходе официального визита в Ашхабад целый ряд двухсторонних встреч . В частности, с президентом Ирана, с которым Россия в начале года заключила договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

"Хотел бы отметить, что отношения между нашими странами развиваются весьма позитивно. В прошлом году товарооборот прибавил 13 процентов, а в этом за первые три квартала - еще плюс восемь. Мы продолжаем работать по нашим ключевым крупным проектам. Это касается и "Бушера". Мы обсуждаем возможность сотрудничества в области газа, в области электроэнергии. Продолжается большая работа в области сельского хозяйства", - подчеркнул российский лидер.

Один из крупнейших инфраструктурных проектов - строительство железнодорожной ветки Решт - Астара - Казвин. Она соединит стальные магистрали России, Азербайджана и Ирана.

"По всеобъемлющему стратегическому договору мы настроены претворить в жизнь все договоренности. Что касается маршрута "Астара - Решт", я хочу сказать, что 100 километров, даже 110 километров мы сделали и до конца года все закончим", - заявил Масуд Пезешкиан, президент Ирана.

Также в Ашхабаде Владимир Путин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры прошли в закрытом режиме. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, стороны констатировали - никаких существенных проблем в отношениях двух стран нет, сотрудничество развиваются на взаимовыгодной основе в самых разных областях.

Кроме того, Путин и Эрдоган обстоятельно обсудили ситуацию вокруг Украины и попытки Евросоюза экспроприировать российские активы. Такие действия ЕС, по мнению сторон, приведут к слому всех основ и принципов международной финансовой системы. Одним словом, подобная позиция западных государств коренным образом отличается от целей стран, представители которых собрались сегодня в Ашхабаде. Для них ключевым является сотрудничество, основанное на вазимном уважении и соблюдении международного права.