Весь Донбасс по Конституции нашей страны - российский: так помощник президента Юрий Ушаков ответил на идею Зеленского провести референдум по территориальному вопросу. Подобными инициативами главарь киевского режима изо всех сил старается затянуть процесс урегулирования конфликта, в чем его поддерживают европейские кураторы. Киев и "коалиция желающих" добиваются временного прекращения огня для перевооружения ВСУ, в то время как Москва и Вашингтон ищут пути выхода из кризиса.

Репортаж Елены Макаровой.