Мишустин принял участие в конференции по сотрудничеству в области науки и технологий

В столичном музее "Атом" на ВДНХ прошла Международная конференция по сотрудничеству в области науки и технологий. Участие в ней принял председатель российского правительства Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран ЕАЭС.

Им также показали уникальную экспозицию, посвященную ядерным технологиям - экскурсию провел лично глава "Росатома" Алексей Лихачев. И представили презентации шести лучшим проектов молодых ученых из стран СНГ в области промышленной диагностики, экологической безопасности и биотехнологий. Все эти проектов получили одобрение представителей ЕАЭС на реализацию.

Российский премьер, в частности, отметил разработку автоматизированной установки для сортировки твердых радиоактивных отходов.