Публикации средств массовой информации о готовности Украины к созданию буферной зоны в Донбассе — это следствие неверной интерпретации заявлений украинских чиновников. На этом настаивает советник предводителя киевского режима Дмитрий Литвин.

В Киеве опровергли публикацию французской газеты Le Monde, сославшейся на другого советника Владимира Зеленского — на Михаила Подоляка. Тот, согласно материалу, заявил, что "демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии (прекращения огня)", причем потребуется "будет определить, логически и юридически, следует ли вывести все виды вооружений или только тяжелое вооружение".

Литвин отметил, что трактовать эти слова как подтверждение согласия Украины на формирование буферной зоны нельзя. Подразумевалось, что "обсуждать можно разные сценарии, но все зависит от деталей, как это может работать на практике".

Согласится ли Украина на такие шаги — "решается только на самом высоком политическом уровне или народом Украины", цитирует Литвина украинский телеканал "24".

Это заявление прозвучало на фоне предположения помощника президента России Юрия Ушакова о вероятности того, что в Донбассе "не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских", а порядок там будут обеспечивать Росгвардия и российская полиция. Как бы то ни было, в любом случае "эта территория является территорией Российской Федерации, и она будет под управлением наших администраций".

До того источники рассказали, что в предлагаемом Вашингтоном варианте мирного урегулирования конфликта на Украине демилитаризованная зона предусмотрена вдоль всей будущей линии прекращения огня. За ней, по замыслу американских политиков, разместится широкая область, в которой запретят использование тяжелого вооружения.