Минобороны предложило создать штабы обороны в регионах на время военного положения

В российских регионах, на территории которых введено военное положение, предлагается создавать штабы обороны. С таким предложением выступило в пятницу, 12 декабря, российское Министерство обороны.

Ведомство выступило за формирование единых межведомственных координирующих органов в субъектах Российской Федерации, на территориях или части территории которых введено военное положение, а также в муниципальных образованиях, где действует военное положение.

Такие штабы помогают согласовывать применение мер военного положения и выполнение мероприятий по территориальной обороне. Для этого штабы вправе разрабатывать проекты нормативно-правовых актов, собирать и анализировать данные по ситуации в регионе, готовить предложения для своего руководства.

Минобороны при этом ссылается на опыт работы штабов обороны в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях, сообщает РИА Новости.

Ранее глава государства Владимир Путин потребовал не делать различий между бойцами специальной военной операции (СВО) и участниками контртеррористической операции (КТО). Он подчеркнул, что и в том, и в другом случае речь идет о людях, которые "себя не жалеют и защищают интересы России".

Этому предшествовало совещание по ситуации в зоне специальной военной операции, которое проводилось в Кремле. Российский лидер, обращаясь к бойцам в режиме видеоконференции, поблагодарил их за службу и пожелал всего самого доброго: "У вас все получается и будет получаться".