"Катастрофа": В ЕС оценили провал конфискации российских активов

Катастрофой для Евросоюза и Киева назвали провал на саммите 18-19 декабря конфискации российских активов для "репарационного кредита" Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС.

Как пишет агентство со ссылкой на еврочиновника, это будет катастрофический сигнал для Украины и Евросоюза с точки зрения способности ЕС действовать. Без преувеличения можно сказать, что вся архитектура западного единства в эти выходные висит на волоске. Если США останутся вне игры, Европа потеряет единство, а Украина — рычаги влияния, и Москва это знает.

Возможный отказ США от участия во встрече по Украине, запланированной на 15 декабря в Берлине, станет катастрофическим сценарием для Европейского союза. По данным агентства, участие американской делегации остается под вопросом и полностью зависит от того, продвинутся ли переговоры между странами "Большой тройки" и Украиной по вопросам территорий и безопасности.