Агония психопатов: в Москве оценили рост числа попыток атаковать Москву

У властей в Киеве развивается писхопатия. Такое впечатление производит кратное увеличение попыток ВСУ атаковать Москву, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам Карасина, эти действия киевский режим предпринимает от безысходности - пытаются увеличить количество ударов. К этому надо относиться как к агонии. Все это выглядит очень неубедительно и постыдно, заявил Карасин "Ленте.ру".

В последние двое суток ВСУ активизировали атаки на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин к середине дня пятницы, 12 декабря, сообщил в Telegram о ликвидации девяти украинских дронов.