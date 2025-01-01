Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

До вечера субботы, 13 декабря, в Москве ожидается серьезное усиление ветра и гололедица. Об этом предупреждает пресс-служба столичного Главного управления МЧС России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, прогнозируется усиление северного и северо-западного ветра в порывах до 15-17 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.

Водителей просят снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Столичный комплекс городского хозяйства также предупредил в своем Telegram-канале, что гололедица может образоваться на дорогах Москвы в ночь с 12 на 13 декабря. Горожан просят быть внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями.

Тем временем начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков рассказал, что жителям столичного региона не стоит рассчитывать на настоящую зиму в ближайшее время: на следующей неделе температура опять вернется ближе к нулю.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что по температурным параметрам 2025 год однозначно займет место в тройке самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Из-за потепления климата сроки наступления метеорологической зимы и формирования снежного покрова сдвигаются.