Украина настаивает на вступлении в Евросоюз к 1 января 2027 года — такой пункт содержится в варианте мирного плана, который киевский режим направил Соединенным Штатам.

Как рассказали информированные источники Financial Times, несмотря на публичную поддержку Украины, которую продолжают выражать власти большинства государств Евросоюза, это требование может создать ощутимые трудности.

Настолько быстрый прием Украины в Евросоюз потребует переписать процедуру вступления новых членов, отмечают собеседники издания. Остается проблемой и нежелание Венгрии поддержать принятие Украины в интеграционное объединение.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович посоветовал киевскому режиму не лгать собственному народу. Эксперт отметил, что Украина не вступит в Евросоюз вопреки обещаниям украинских чиновников.

Между тем еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт заявил, что Евросоюз не поддержат принятие в свои ряды Украины, если киевский режим не предпримет надлежащих шагов по искоренению преступности "в высших эшелонах общества".