МРОТ в 2026 году на треть превысит прожиточный минимум

В следующем году минимальный размер оплаты труда превысит 27 тысяч рублей и будет почти на треть больше действующего прожиточного минимума.

Об этом сообщил заместитель главы Совета безопасности, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

С 2026 года МРОТ в России, согласно принятому закону, вырастет до 27093 рублей.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда в России нужно повысить до 60 тысяч рублей, привязав к потребительской корзине.