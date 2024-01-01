Суд в России впервые прекратил дело о покупке квартиры по "схеме Долиной"

Суд в Санкт-Петербурге впервые прекратил квартирный спор по "схеме Долиной". Продавец и покупатель пришли к мировому соглашению.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в 2024 году женщина продала свою квартиру за 5 миллионов рублей, а затем выяснилось, что она совершила сделку по указанию мошенников.

Дело дошло до суда. Однако, как сообщает ТАСС, в конечном счете сторонам удалось договориться полюбовно: покупатель освободит квартиру, а женщина вернет ему деньги.

Ранее зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин подчеркивал, что историй со "схемой Долиной" в России множество — лишь в первой половине 2025 года МВД открыло более 5,8 тысячи дел. При этом 80% судебных решений выносятся в пользу продавцов, уверяющих, что при совершении сделки "были не в себе".

Тем временем россиянам рассказали, в каких ситуациях особенно высок риск лишиться честно купленной квартиры. Юрист Филипп Терехин предупредил, что особую внимательность и осторожность нужно проявить при покупке недвижимости, полученной продавцом в подарок.