Россиянам объяснили, когда ждать пенсии за январь

Часть российских пенсионеров, для которых срок выплаты приходится на первые 12 дней января, получат пенсию досрочно. Об этом рассказал в пятницу, 12 декабря, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как уточнил глава Минтруда, это касается значительного числа пенсионеров — тех, кто получает выплаты на банковскую карту. Им деньги переведут в конце декабря за все 12 дней новогодних каникул.

Для тех, кому пенсию доставляет "Почта России", график выплат останется неизменным, цитирует Котякова РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что государство должно гарантировать выплату пенсий в полном объеме, а также их рост темпами не ниже инфляции. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.

Глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что с 2026 года страховые пенсии в России будут индексировать дважды — сначала в феврале по уровню инфляции, затем в апреле учетом роста доходов Соцфонда. Эта тема обсуждалась в комплексе вопросов снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.