Кадышева отказалась от новогоднего шоу из-за опозорившего ее сына Малахова: вот что произошло

Сын певицы Надежды Кадышевой оскандалился после выхода шоу Андрея Малахова, в котором раскрыли подробности личной жизни наследника звезды. Выяснилось, что Григорий некрасиво обошелся со своими бывшими женами и детьми.

Сын Надежды Кадышевой дважды был женат, у него сыновья, однако ни с одним он не поддерживает отношения. Более того, первая жена лишила Григория родительских прав, а вторая супруга в откровенном интервью рассказала, что мужчина изначально относился к ней как к бизнес-проекту, его интересовали только деньги. А когда Григорий понял, что семья Габриеллы не намерена за него платить, бросил ее с ребенком.

Откровения бывших жен Григория обсуждала вся страна. Но ни Кадышева, ни ее сын не комментировали вскрывшиеся факты. Поклонники Надежды Никитичны даже решили, что она просто не смотрит телевизор, поэтому не знала, что в студии у Малахова обсуждали ее сына.

Однако теперь выяснилось, что певица была в курсе. Надежда Кадышева изощренно отомстила Андрею Малахову. Она отказалась выступать в новогоднем шоу на телеканале "Россия", где работает ведущий. Артистка пойдет сразу к нескольким конкурентам, но отклонила приглашение "второй кнопки", пишет KP.RU.

Ранее стало известно, что Кадышева все же согласилась выступить на корпоративе в ночь с 31 декабря на 1 января. Вот только за 40-минутное выступление звезды и ее сына придется заплатить 50 миллионов рублей. Промоутер Сергей Лавров отметил, что сама певица исполняет три-четыре песни, остальные хиты поет Григорий.