Собянин: Крупный образовательный комплекс появится в Коммунарке

Как сообщил в посте Сергей Собянин, в Коммунарке появится крупный образовательный комплекс, который строит инвестор в составе жилого комплекса на берегу Ивановского пруда. Здание на улице Александры Монаховой будет напоминать корабль-катамаран.

Комплекс "Корабелка" будет рассчитан на 1475 детей. В школе оборудуют универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные залы, залы для мероприятий. Старшеклассники смогут записаться на различные программы допобразования, как "Морская робототехника и судомоделизм", "Оптика лазеров" и "Компьютерное моделирование и .

Подробности - в посте мэра.