В Москве стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". Атмосфера праздника сейчас царит практически в каждом уголке столицы.

В самом центре мегаполиса - на Манежной площади - появился город елочных игрушек. Рядом - купеческие ярмарки, где гостей фестиваля ждут на кулинарных мастер-классах. Гурманов научат готовить традиционные новогодние угощения, ароматную выпечку и самый вкусный салат оливье. А еще помогут своими руками создать необычные подарки и упаковать их.

Не обойдется "Путешествие в Рождество" и без театрализованных представлений. Поклонников зимних видов спорта ждут на специальных площадках для тренировок по хоккею, фигурному катанию и керлингу.