Журналист Михаил Гуревич* и Zelenyikot* признаны иноагентами

Министерство юстиции России расширило список лиц, признанных иностранными агентами. Обновленная версия опубликована в пятницу, 12 декабря.

Реестр иноагентов пополнили журналист и медиаменеджер Михаил Гуревич*, бурятский общественный деятель Доржо Дугаров*, популяризатор космических исследований Виталий Егоров* (Zelenyikot*) и бывший депутат Ейского районного совета Александр Коровайный*.

Как поясняет Минюст на своем официальном сайте, указанные лица распространяли фейки о российской власти, выступали против специальной военной операции, а также участвовали в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Между тем президент России Владимир Путин призвал к разумному применению законодательства об иноагентах. Глава государства подчеркивал, что "никто с ума сходить не должен" и "не нужно мечом размахивать налево и направо".

В то же время зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "если кто-нибудь из тех, кто враждебно к нам настроен, делает неправильные вещи, или говорит, или тем более делает, надо, чтобы они об этом узнавали практически сразу после того, как они что-то там вякнут".

* физическое или юридическое лицо, признанное иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр