Неожиданный поворот в скандале с Ларисой Долиной: никто и подумать не мог, что произошло на самом деле

Лариса Долина впервые после интервью у Дмитрия Борисова дала сольный концерт. Исполнительница хита "Погода в доме" выступила в Наро-Фоминске. Однако мероприятие было омрачено неприятным инцидентом.

У выхода из концертного зала Долину дожидались журналисты. Когда звезда появилась у двери, репортеры бросились к ней с расспросами про тайную недвижимость и "квартирное дело". Народная артистка лишь почесала нос и, опустив голову, скрылась в своем автомобиле. А вот охранники Ларисы Александровны такой же сдержанностью не отличились. Бородатые секьюрити начали хватать журналистов за руки и пытаться отнять смартфоны. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал SHOT.

В Сети разразился новый скандал. Народ упрекает Долину в неуважении к собственным поклонникам и журналистам. Россияне возмущены, мол, обычно артисты даже со зрителями общаются после концерта, автографы раздают, а тут сразу прошла к машине, окруженная охраной. "Что за важная птица?" — негодуют люди.

Директор Долиной Сергей Пудовкин в беседе с "Газетой.ру" прокомментировал действия охранников. Он заявил, что на самом деле все было не так, как показалось на видео. По словам Пудовкина, охранники защитили артистку от возможной опасности. И кроме того, они спасли жизнь журналисту.

"Они просто спасли человека, который под колеса бросался. Нельзя тыкать в лицо никому, даже если назрел самый насущный и горячий вопрос. Есть граница цивилизованного формата, можно договориться на интервью, мы с удовольствием ответим. А так бросаться под колеса, человека пихать..." — отметил Пудовкин.

Директор артистки сообщил, что уже давно Лариса Александровна пользуется услугами частной охраны. Мол, никогда не угадаешь, с микрофоном бежит человек или с ножом.