Путин и Эрдоган обсудили "грандиозное жульничество" Евросоюза с активами России

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Ашхабаде в пятницу, 12 декабря, обсуждали вопрос о заморозке российских активов в Евросоюзе. Об этом рассказали в канцелярии турецкого лидера и в Кремле.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по устремлениям европейцев "устроить грандиозное жульничество с российскими активами", причем российский лидер дал "соответствующую, хорошо всем известную оценку" действиям политиков в Европе, сообщает RT.

В канцелярии Эрдогана, в свою очередь, отметили, что президенты также поговорили про отношения Турции и России и комплексные усилия по обеспечению мира в российско-украинском конфликте.

Официальная Анкара высказалась в поддержку мирных инициатив, предложив возобновить переговоры Москвы и Киева на турецкой территории, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что "если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы", выдав Украине так называемый репарационный кредит, это можно квалифицировать "как особого рода casus belli (формальный повод для объявления войны) о всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями".

В Бельгии отказываются отдавать российские активы, хранящиеся в местном депозитарии, называя предложение Еврокомиссии экспроприировать средства России в интересах Украины воровством. Бельгийские власти пригрозили Евросоюзу судом при попытки конфисковать активы.