Московская "Единая Россия" отправила гуманитарный конвой в зону СВО

Московская "Единая Россия" отправила 44-й гуманитарный конвой, который будет доставлен полку №1431 на херсонском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Московского городского регионального отделения (МГРО) "Единой России".

"11 декабря во дворе Московского отделения партии "Единая Россия" депутаты загрузили в КамАЗ гуманитарную помощь для военнослужащих мотострелкового полка №1431. Каждая собранная вещь из гумконвоя приобретена благодаря благотворительному проекту "Искусство – СВОим", инициатором которого является депутат Мосгордумы Лариса Картавцева", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в погрузке гуманитарного конвоя лично участвовали депутаты разных уровней. Среди них были как федеральные парламентарии – Петр Толстой и Виктор Селиверстов, так и члены рабочей группы Мосгордумы по поддержке участников СВО и их семей, которую возглавляет депутат МГД Максим Руднев.

"Московская "Единая Россия", наши депутаты, активисты, волонтеры партии загрузили очередной гуманитарный конвой, который будет отправлен бойцам нашего московского полка №1431. Здесь и тeплые вещи, и то, что нужно по хозяйственной части, и даже красивые и очень вкусные пироги к Новому году. Очень здорово, что мы все вместе помогаем ребятам, которые находятся сейчас на передовой, которым сложно. Мне кажется, эта помощь им особенно важна сейчас, к праздникам. Сердечное спасибо всем, кто поучаствовал в этом сборе", – сказал секретарь Московского отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что в рамках благотворительной акции "Искусство – СВОим" прошла уже пятая выставка.

"Когда мы только начинали эту инициативу, то очень верили в то, что живопись – это не только красиво, но и сила, которая может всех объединить. Такая искренняя инициатива художников – в этот раз в ней участвовало более 60 человек из разных регионов страны – нашла мощную поддержку у депутатов Государственной думы и Мосгордумы, у Московского регионального отделения партии "Единая Россия", у уполномоченного по правам человека, Общественной палаты Москвы. Все художники, которые в этот раз участвовали, безвозмездно передали свои картины. И каждый рубль, который они получили в ходе этой акции, конвертировался в реальную помощь: в генераторы, квадрокоптеры, средства связи, в лекарства, в то, что нужно нашим бойцам. Акция стала общенародной и общегородской, потому что объединились все. И наша акция "Искусство – СВОим" – это наш вклад в общую победу. Мы благодарим всех, кто в ней принимает участие, кто откликается, и мы верим, что вместе мы – сила, а значит, мы победим", – отметила Лариса Картавцева которую цитируют в сообщении.