Начинаем с чистого листа? Институт Pantone выбрал цвет 2026 года - и цвета там не оказалось

"Облачный танцор" - символ умиротворяющего влияния в лихорадочном обществе, заново открывающем ценность взвешенного подхода и тихого созерцания", - таково официальное описание цвета будущего года. Звучит едва ли не притягательнее его визуализации.

"Облачный танцор" усиливает нашу концентрацию, освобождая от отвлекающих факторов внешних влияний. Он успокаивает разум, способствуя истинному расслаблению и сосредоточенности, которые позволяют мысли блуждать, а творчеству – дышать, освобождая место для инноваций", - есть еще и такое описание.

В итоге дышать, освобождая место для инноваций, в одночасье ринулись пользователи соцсетей. А еще - фэшн-блогеры, модельеры и дизайнеры всего, что только можно….

"По сути, Pantone задает тренды. Они выбирают такое общее направление трендов, которое подхватывают и бренды, и локальные авторы. И все это находит отражение в ребрендинге разных компаний, в форматах небольших постов. То есть влияние они, безусловно, имеют большое", - говорит Дмитрий Бескромный, основатель коммуникационного диджитал-агентства.

Гуру цвета из американского института даже шутят, что "Бог создал мир за семь дней, а на восьмой попросил Pantone сделать его цветным". Все началось с обычной коммерческой типографии. Работнику которой в середине 50-х надоело обсуждать с клиентами, какой именно синий они хотят. Гарри Герберт разработал каталог, а потом выкупил производство.

Цветовая империя росла и развивалась. В 70-х было продано уже 100 тысяч таких каталогов. Менять которые специалисты советовали раз в 4 года.

"Во всем мире палитра Pantone используется как стандартный язык для координации производственного процесса. Например, от дизайнера к фабрике или от продавца к потребителю. Когда кто-то отправляет заказ дизайнеру или архитектору, приходит в рекламное агентство или к художнику, он просто называет код того цвета, который хочет видеть. Чтобы этот черный не перепутали с другим черным", - объясняет … стилист Фабиолла Касин.

Ведь в палитре предприимчивого американского института 1122 цвета. Так что работникам приходится сдавать регулярный экзамен на знание оттенков. Главный цвет года, кстати, выбирают на протяжении девяти месяцев. Процесс крайне непрост и занимателен.

"Мы определяем цвет года начиная с 1999-го. Цвет года является отражением того, что происходит в глобальной культуре в конкретный момент. Мы берем это и интерпретируем через цвет", - рассказывает Лори Прессман, вице-президент института цвета Pantone.

То есть они лишь констатируют сложившиеся в обществе предпочтения. Так, 2025-й проходит под знаменем "Мокка Сусса". Глубокого, изысканного и аристократичного оттенка. Ну или цвета московской весны, иронизируют пользователи соцсетей.

Были еще "Вива Маджента", "Живой коралл", "Классический синий". А в 2021-м специалисты института так и не смогли определиться, что же им ближе - "Безупречный серый" или "Озаряющий". В итоге цветами года объявили оба. В общем, сплошное буйство красок, от которого человечество откровенно устало. А потому на смену кричащим тонам пришел тихий и спокойный – "Облачный танцор".

"Человеку надоело видеть яркие краски. Человеку надоело жить в постоянном хаосе движения. Хочется чуть-чуть стабилизироваться, успокоиться. Абсолютно белый цвет - это как новая страница. Белый цвет - это как пустой зал, в котором мы можем сделать все, что нам нравится. Такой вот новый этап жизни. Ну и вообще, если уж говорить, что белый – бесцветный... Это как назвать тишину пустотой. А ведь на самом деле в тишине очень много всего интересного", - говорит психолог Наталья Ковалева.

"Слишком просто" - главный упрек к экспертам института. Что за цвет такой – без цвета? Которому придумали не менее поэтичное название - "Лень дизайнера".

"Облачный танцор", мне кажется, максимально симптоматично показывает состояние общества, в котором мы находимся. Мы перегружены контентом. Каждый день читаем соцсети. Уже 52% того, что мы видим, создается ботами. Мне кажется, это очень ироничный и точный ответ на то, что отсутствие цвета - это - лучшее, что может случиться в 2026 году", - считает Дмитрий Бескромный.

Мета-иронию, правда, оценили не все. В американском сегменте соцсетей разразился грандиозный скандал. Мол, белый цвет, конечно, имеет право на существование, но какой-то не политкорректный. При том, что к коричневому оттенку 2025-го никаких претензий не было.

Прибыль от коллабораций института Pantone исчисляется миллионами. Институт хочет получать отчисления за каждый оттенок. С этим столкнулись, например, пользователи стандартного пакета одного из графических редакторов. Мир которых в одночасье стал черно-белым. Хочешь ярких красок – плати. И понеслось. депрессия, апатия. Вокруг все серое и безликое. Психологи отмечают – оказывается, цвет влияет на человека больше, чем мы думаем.

"Цвет- это один из самых древних языков восприятия. Потому что мы воспринимаем оттенки на уровне нашей чувствительности. Еще не поняв, какую эмоцию мы испытываем, мы уже считываем сам тон, который видим. Например, если мы видим красный цвет, он ускоряет наше сердцебиение и дает некую активность энергию, движение. Зеленый дает возможность сосредоточиться, а голубой нас успокаивает", - объясняет Наталья Ковалева.

Ну а тот самый белый, то есть "Облачный танцор", если вспомнить физику, содержит в себе вообще весь спектр цветов, а значит, и эмоций. Да и в нашей культуре символизирует чистоту, свет и внутреннюю свободу. Так чем не повод, в новом году начать что-то с чистого листа.