Еврокомиссия отреагировала на иск Банка России из-за замороженных активов

Еврокомиссия настаивает на законности использования замороженных российских активов для выдачи Украине репарационного кредита. Такое заявление сделала в пятницу, 12 декабря, официальный представитель ЕК Паула Пиньо.

Чиновница, комментируя решение Банка России подать иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, заявила, что европейские политики уверены в законности своего предложения по активам России "и в том, что оно выдержит проверку в суде", сообщает Euractiv.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, в свою очередь, заявил, что финансовые институты Евросоюза, в распоряжении которых находятся активы России, полностью защищены от судебных разбирательств.

По утверждению политика, "активы не изымаются, принцип суверенного иммунитета соблюдается", а действия Евросоюза соответствуют не только нормативно-правовым актам интеграционного объединения, но и международному праву, сообщает РИА Новости.

Между тем президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос о заморозке российских активов в Евросоюзе. В Кремле рассказали, что политики обменялись мнениями по устремлениям европейцев "устроить грандиозное жульничество с российскими активами", причем российский лидер дал "соответствующую, хорошо всем известную оценку" действиям политиков в Европе.

Источники рассказали, что члены Евросоюза по-прежнему не могут согласовать конфискацию российских активов — категорически против выступает Бельгия, которая боится, что по завершении украинского конфликта именно ей придется возмещать экспроприированные средства. Однако альтернативные варианты финансирования киевского режима еще дороже и чреваты масштабными волнениями.