"Маленький ангелочек": похожая на Джигарханяна дочь Цымбалюк-Романовской умилила народ

Бывшая жена Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой 25 марта. У артистки родилась дочь, которую назвали Викторией.

Виталина скрывает имя отца девочки. Известно лишь, что отчество Виктории Давидовна. Когда в Сети пошел слух, что якобы малютка дочь Армена Борисовича, чей биоматериал был заранее заморожен, Цымбалюк-Романовская пришла в студию к Андрею Малахову. Виталина опровергла все домыслы об отце Виктории. Артистка уверяет, что звезда советского кино не имеет отношения к ее дочери.

Сейчас малышке уже восемь месяцев. Цымбалюк-Романовская вернулась к работе и дала первый концерт после декретного отпуска. Так как Виталина растит дочь без нянек, она взяла ребенка с собой на работу. Виктория находилась за кулисами, пока мама выступала на сцене.

"Первый концерт состоялся, можно идти дальше. Здесь удивительная атмосфера — так было в моем детстве, в далекие 90-е. Старые „намоленные“ залы и гримерки, и люди, которые пришли послушать Моцарта и Шуберта", — рассказала пианистка на своей странице в соцсети и опубликовала свежее фото дочери.

Поклонники Цымбалюк-Романовской пришли в восторг от рыжеволосой малышки. Правда, без комментариев о бывшем муже Виталины не обошлось. "Я все-таки уверена, что отец - Армен Борисович. У девочки даже взгляд, как у Джигарханяна!"; "Маленький ангелочек озаряет собой все вокруг, какая же она хорошенькая"; "Ну надо же так на отца быть похожей"; "Хорошенькая девочка, повезло с генами", — пишут пользователи Сети.