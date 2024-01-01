Европол предрек войну людей и роботов к 2035 году

В Европе к 2035 году может начаться война людей и роботов. Об этом говорится в докладе Европола (полицейская служба Европейского союза).

Как пишет The Daily Telegraph, авторы доклада предупредили, что в будущем роботы станут неотъемлемой частью повседневной жизни по всей Европе и будут работать в различных сферах. Лишившиеся из-за машин люди будут устраивать массовые протесты в неблагополучных районах городов, в том числе "избивая роботов".

В столь напряженной атмосфере малейшие сбои и оплошности роботов будут раздуваться до масштаба национального скандала, подпитывая популистские призывы "ставить людей на первое место", предупреждает Европол.

К этому добавятся риски взлома роботов-помощников, оснащенных искусственными интеллектом, и их перепрограммирование в преступных целях. Уязвимости машин могут использовать и террористы, что заставит правоохранителей вооружиться "пушками для заморозки роботов" и "наносетевыми гранатами", отмечается в докладе.

Тема восстания машин, уже не раз обыгранная в мировой фантастической литературе и кинематографе, интересует и специалистов. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в октябре 2024 года заявлял, что считает достаточной большой вероятность выхода искусственного интеллекта из повиновения. Бизнесмен не исключал, что "восстание машин" может случиться уже в нынешнем десятилетии.

Президент России Владимир Путин предостерегал от бездумного использования возможностей искусственного интеллекта, предупреждая о потенциальных рисках. Глава государства подчеркивал, что в этой сфере ответственность за принятие окончательного решения должна лежать на конкретном человеке.