Временное перемирие в конфликте на Украине было бы очередным обманом и "запудриванием мозгов". Такое заявление сделал в пятницу, 12 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля в эфире Первого канала высказался об идее референдума на Украине по территориальному вопросу, которую озвучил предводитель киевского режима Владимир Зеленский. Как предупредил Песков, если это "очередное затягивание" и предлог для передышки, то у Киева ничего не выйдет.

Россия хочет работать не на временное перемирие, а на постоянный мир, который должен быть обеспечен надежными гарантиями, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее российская сторона отвергла навязываемую Киевом идею "энергетического перемирия". Песков подчеркивал, что устойчивый, гарантированный и долгосрочный мир, закрепленный юридически, является абсолютным приоритетом для российской стороны.

Прежде российская сторона неоднократно объявляла перемирие, приурочив его к Рождеству и Пасхе. Однако украинские националисты срывали перемирие, многократно нарушая режим прекращения огня попытками атак и налетами беспилотников. С учетом прошлого опыта пока нет и речи о возможности новогоднего перемирия, отмечали в Кремле.