На линии соприкосновения российские военные успешно штурмуют вражеские укрепления в районе Гуляйполя. Стремительное продвижение наблюдается и в направлении Краматорска.

С момента освобождения Северска прошло менее двух суток. Российские батареи готовятся к штурму новых укрепрайонов ВСУ за городом. Передышки националистам не дадут. Сегодня при поддержке реактивных установок разворачивается новый этап наступления.

Под мощнейшим огнём находятся западные и южные предместья Северска. С передовой командиры сообщают, что противник отброшен минимум на три километра. Атакованы позиции ВСУ в селах Луч и Резниковка. Перерезаны дороги на Яровую и Святогорск. Снабжение националистов по ним прервано.

Противник бежит, в стрелковые бои не вступает. На ходу отбивается миномётами и дронами. Но на темпы наступления группировки "Центр" хаотичное сопротивление уже не влияет. Продвижение станет ещё более интенсивным, как только от бандеровцев очистят Димитров. А там у российских штурмовиков серьёзные успехи.

Из освобожденных районов Димитрова и Красноармейска штурмовики выводят мирных жителей, в основном пенсионеров и детей. Их дома разрушены и разграблены бандеровцами.

Скорое освобождение Гуляйполя, говорят военные, перерастёт в штурм города Орехов. Это крупнейший логистический узел, превращённый в крепость. Он же - и последний укрепрайон на пути к самому Запорожью.