Прикрыл товарищей в бою: подвиг младшего лейтенанта Желткевича

Гвардии младший лейтенант Сергей Желткевич прикрывал группу, которая эвакуировала раненых с линии боевого соприкосновения. Под плотным обстрелом со стороны ВСУ он руководил расчётами автоматического гранатомёта, подавляя резервы врага и корректируя огонь. В результате неприятель отступил, а жизни наших бойцов были спасены.

Гвардии ефрейтор Ванир Хабибуллин доставлял продукты и боеприпасы на передовую, и спас боевых товарищей. Один из них пострадал во время атаки вражеских дронов-камикадзе, а другой получил тяжёлую травму ноги в результате детонации противопехотной мины. Рискуя жизнью Ванир оказал им первую помощь и помог добраться до точки эвакуации.