В семью Анастасии Волочковой пришло большое горе: умер близкий человек

Дочь Анастасии Волочковой без мужа покинула Москву. Ариадна отправилась к бабушке в Санкт-Петербург. Это спровоцировало слухи о разладе наследницы балерины с мужем.

В Сети уже несколько дней обсуждают возможный развод Ариадны и Никиты Григоряна. Дочь Волочковой сыграла свадьбу минувшей весной, и никто не ожидал, что так скоро появятся новости о разрыве молодых людей. Чтобы проверить достоверность информации, журналисты вышли на связь с балериной. Тем более что прошел слух, будто бы сама экс-прима Большого театра повлияла на расставание Ариадны и Никиты. Анастасия прояснила ситуацию.

Оказывается, в семье артистки произошло большое горе. Волочкова не стала увиливать от вопросов и прямо ответила, что ее дочь действительно сейчас в Петербурге без мужа. Но на то была серьезная причина. Умер дядя Анастасии.

"У моей мамы умер родной брат, и Ариша поехала ее поддержать. Мы долго разговаривали по телефону, чтобы поддержать бабушку. Вот о чем речь! Ну вот сейчас мне тысячи сообщений Ариша пишет, но я понимаю, что ей тяжело", — сообщила балерина "СтарХиту".