Росздравнадзор опроверг фейк о дефиците антирезусного иммуноглобулина для беременных

Запасов антирезусного иммуноглобулина для беременных женщин в России достаточно примерно на три месяца. Об этом рассказали в пятницу, 12 декабря, в Росздравнадзоре.

Ведомство отреагировало на публикации ряда средств массовой информации о дефиците препарата, который предотвращает резус-конфликт матери и плода. В 2025 году иммуноглобулин человека антирезус был введен в объеме 175 225 упаковок, что в полной мере покрывает среднегодовую потребность.

К нынешним трехмесячным запасам запланированы поставки препарата в конце декабря, а также в первом квартале 2026 года, цитирует сообщение пресс-службы Росздравнадзора "Интерфакс".

Годом ранее уже появлялись публикации аналогичного содержания. Тогда Росздравнадзор заверил, что до конца года в обороте появятся более 90 тысяч упаковок препаратов на основе антирезусного иммуноглобулина при имевшихся на тот момент остатках в 46 тысяч упаковок.

В 2022 году в Министерстве здравоохранения подчеркивали, что в России не отмечается признаков нехватки жизненно необходимого препарата для пациентов с иммунодефицитом — иммуноглобулина для внутривенного введения. Компетентные органы и ведомства контролируют доступность препаратов для льготных категорий пациентов.