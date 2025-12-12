Житель Новосибирской области стал обладателем уникального рекорда, связанного со страховкой

Житель Новосибирской области попал за год в 73 аварии и получил 22 миллиона рублей по страховке. Таким образом, он стал рекордсменом по количеству обращений за страховыми выплатами, передает РИА Новости.

Страховщики совместно с полицией разбираются в ситуации.

Как уточняется в заметке, согласно данным ЦБ и Российского союза автостраховщиков, весь регион попал в топ России по уровню страхового мошенничества.

Продолжающийся рост связанных с подобным мошенничеством показателей свидетельствует о необходимости усиления уже принимаемых мер и разработки новых, говорят эксперты.