Шеф Пентагона отстранил Дрисколла от переговоров по Украине из ревности

Шеф Пентагона Пит Хегсет решил отстранить министра армии США Дэна Дрисколла от участия в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет The Daily Telegraph, "ревность" Хегсета вызвала излишняя рьяность Дрисколла, который по мнению главы американского оборонного ведомства, чрезмерно активно проявлял инициативу.

Хегсет, у которого, по утверждению источников, развивается паранойя, обвинил Дрисколла в превышении полномочий и одернул его. При этом отмечается, что министр войны США, подключившись к переговорам по Украине, становился все более предпочтительной фигурой для европейцев благодаря своему опыту и хладнокровию.

В ноябре газета The Washington Post писала, что Вашингтон избрал тактику "плохой и хороший полицейские" для повышения эффективности в переговорах с Киевом. Источники издания отмечали, что именно так ведут себя cпецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр армии Дэн Дрисколл: один оказывает давление на представителей киевского режима, другой пытается дипломатично склонить к компромиссу.

При этом Дрисколл во время ноябрьской поездки в Киев не стеснялся в выборе выражений, обрисовывая мрачные перспективы украинской стороны — он назвал неминуемым поражение ВСУ и подчеркнул, что Россия обладает ресурсами для ведения боевых действий бесконечно долго.