Камилла Паркер-Боулз устроила взбучку Кейт Миддлтон: принцесса зря перешла дорогу королеве

Еще летом поползли слухи, что во дворце едва ли не каждый день скандалы. И дело не в опальных принцах Эндрю и Гарри, а в жене Карла III. Камиллу Паркер-Боулз становится все труднее контролировать. Королева не может справиться с навалившимися на нее проблемами и топит горе и стресс в виноградных напитках. Поговаривают, что проблем Камилле подкидывает и принцесса Уэльская Кейт.

Королева узнала, что Миддлтон помогает воссоединению принца Гарри с отцом. Паркер-Боулз не может простить пасынку насмешки и грубые слова, что он отпускал в ее адрес в интервью и своих мемуарах "Запасной".

"Камилла не хочет иметь ничего общего с Гарри. Она возмущена мягкой позицией, которую Карл III занимает в данный момент, и полностью поддерживает политику Уильяма с нулевой терпимостью и отсутствием прощения", — сообщил RadarOnline источник из дворца.

Камилла поражена тем, что Миддлтон продолжает защищать Гарри и раздает советы королю. "Кейт теперь считает себя королевой, хотя Карл III еще не ушел в отставку", — бросила в порыве гнева Паркер-Боулз.

Королева считает младшего сына Карла III опасным для монархии. Она ни в коем случае не хочет, чтобы Гарри, и тем более его жена Меган Маркл, вернулись в Лондон. Когда же король заявил, что при следующем визите герцога Сассекского во дворец Камилла должна будет выйти и поприветствовать его, Паркер-Боулз взорвалась. Всю свою злость она вылила на принцессу Уэльскую.

"У Камиллы и Кейт были грандиозные разборки во дворце, и Камилла прямо сказала Кейт, что она наивна и безрассудна. Более того, королева заявила, что Миддлтон своими действиями предает Уильяма, который тоже не желает видеть Гарри", — рассказал инсайдер.