Роскомнадзор опроверг новые ограничения в отношении Telegram

Роскомнадзор не применяет никаких новых ограничений к мессенджеру Telegram в России. Об этом рассказали в пятницу, 12 декабря, в пресс-службе ведомства.

Регулятор отреагировал на жалобы российских пользователей на более медленную, чем обычно, работу сервиса Telegram.

Роскомнадзор заверил, что по отношению к данному сервису в настоящее время новые меры ограничений не применяются, сообщает РИА Новости.

В августе Роскомнадзор разъяснил, что частичное ограничение звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской) применяется для противодействия преступникам. По данным правоохранительных органов, эти мессенджеры используются для вовлечения российских граждан в диверсионную и террористическую деятельность.

Между тем глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский объявил, что завершается работа по импортозамещению WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Парламентарий подчеркнул, что у мессенджера имелось много времени, чтобы наладить взаимодействие с российскими регуляторами, но даже не было попыток сделать это.