Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров встречался с главой ФБР Кэшем Пателем, а также с его заместителем Дэном Бонджино во время своих визитов в Соединенные Штаты. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников The Washington Post, эти тайные встречи вызвали переполох в Европе, поскольку киевский режим не счел нужным проинформировать европейских лидеров о них.

В Европе предположили, что Умеров и другие украинские чиновники пытались выторговать себе в США амнистию на случай возможных обвинений в коррупции. Есть также версия, согласно которой Вашингтон планирует использовать такие встречи для давления на администрацию Владимира Зеленского, чтобы заставить принять мирное соглашение.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц в контексте украинского урегулирования заявил, что "европейцы со своими собственными интересами также должны быть услышаны". Европа направила Соединенным Штатам свои соображения по мирному плану.

Депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин отметил, что "когда рыбку жарят на сковородке, она не так трепыхается, как европейские политики". Говоря о стратегии Европы, эксперт отметил, что, с точки зрения европейцев, "у еды стратегии не бывает", а "смысл украинской катастрофы – разрушить нас, если получится".