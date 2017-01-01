Перенесший инсульт Николай Носков отменил концерты

В 2017 году Николай Носков пережил инсульт. Исполнитель хита "Паранойя" смог восстановиться после болезни, но теперь не может долго стоять или ходить, поэтому передвигается при помощи инвалидного кресла.

Восстановление артиста после недуга заняло годы. Но несмотря на серьезный диагноз, Носков сумел вернуться на сцену. Певец не лишился своего узнаваемого голоса. Музыкант выступает сидя, но такие мелочи совершенно не смущают поклонников его таланта.

Однако в ближайшие недели попасть на концерт заслуженного артиста России не получится. Организатор выступлений Носкова Александр Качан сообщил, что из-за состояния здоровья Николай был вынужден отменить часть своих концертов в этом году, а некоторые перенести на следующий год.

"В этом году практически все концерты были перенесены на следующий год либо отменены", — сказал Качан в беседе с ТАСС, отметив, что выступления в 2026 году состоятся, если позволит здоровье певца.