ЕС согласовал бессрочную заморозку российских активов

Государства — члены Евросоюза согласовали заморозку на неопределенный срок российских активов, находящихся в европейской юрисдикции. Об этом стало известно в пятницу, 12 декабря.

Как уточняет Reuters, Бельгия, Болгария, Италия и Мальта объявили, что проголосовали за такую бессрочную заморозку российских активов. Однако это не означает согласие на выделение за счет этих средств репарационного кредита Украине.

Ожидается, что окончательное решение о судьбе активов и о репарационном кредите должно быть принято 18-19 декабря на саммите ЕС. Однако уже сейчас ясно, что консенсуса не будет. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что на саммите не поддержит "ничего, даже если бы мы должны были сидеть в Брюсселе до Нового года, что вело бы к поддержке военных расходов Украины", сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель ЕК Паула Пиньо заявила, что Европейская комиссия настаивает на законности использования замороженных российских активов для выдачи Украине репарационного кредита. Брюссель убежден, что реализация этой инициативы "выдержит проверку в суде".

Однако премьер-министр Бельгии Барт де Вевер утверждал, что предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины является воровством. Он предупреждал, что не исключает обращения в суд, чтобы блокировать возможное решение по использованию активов России.