Россиянам напомнили про новый способ входа на портал "Госуслуги"

Все пользователи портала "Госуслуг" в обязательном порядке проходят двухфакторную аутентификацию — подтверждают вход двумя способами.

Как напоминает официальный интернет-ресурс российского правительства "Объясняем.рф" в своем Telegram-канале, для защиты аккаунта на "Госуслугах" наряду с паролем необходим второй элемент доступа.

Таким элементом является получение кода в мессенджере MAX. Прежде этот способ был факультативным, однако теперь он заменяет аутентификацию через СМС-сообщения. Войти на "Госуслуги" с помощью смски все еще можно на компьютере, однако постепенно от этого откажутся: преступники часто обманом убеждают людей назвать им код из сообщения.

Кроме того, можно войти на портал "Госуслуги" по коду ТОТР, что требует установки приложения для генерации таких кодов. Можно также зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и входить на портал по биометрии.

Ранее сообщалось, что пользователи российского мессенджера МАХ могут получить быстрый доступ к основным документам с портала "Госуслуги". Для этого требуется обновить приложения MAX и "Госуслуги", выбрать нужный документ в разделе "Цифровой ID" и дать разрешение на обработку данных. Карточки документов будут доступны в профиле пользователя в разделе "Цифровой ID".

Между тем российские пользователи в очередной раз столкнулись с проблемами в использовании Telegram. Однако Роскомнадзор заверил, что никаких новых ограничительных мер в отношении зарубежного мессенджера не предпринимал.