Обнародованы новые детали исчезновения семьи Усольцевых: заговорили местные жители

В Красноярском крае уже больше двух месяцев ищут пропавшую в тайге семью Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги Ладой ушли в поход 28 сентября и не вернулись. Незадолго до исчезновения Ирина уверяла, что они пойдут к скале Буратинка.

Основная версия произошедшего — семья заблудилась и погибла. Но так как до сих пор не найдены никакие следы погибших, в Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Нашлись люди, которые уверяют, что видели пропавшую семью в Таиланде и в США. Даже сын Усольцевых считает, что семья могла отправиться в Монголию, а оттуда в Казахстан.

Сейчас поиски Усольцевых приостановлены из-за погодных условий. А местные жители раскрыли деталь, которая ранее не была известна. Оказывается, Сергей, Ирина и Арина пошли не в сторону горы Буратинка, а совершенно в другом направлении.

Об этом сообщили жители деревни, в которой туристы оставили свой автомобиль. Два человека видели, как Усольцевы вышли из машины, они были очень легко одеты, Ирина и вовсе пошла в тайгу в шортах и футболке. Очевидцы утверждают, что туристы отправились точно не к Буратинке, пишет "АиФ".

Если семья в последний момент решила изменить маршрут, то весной будут найдены их следы. Поиски в Красноярском крае обещают продолжить как только сойдет снег.