Действие бессрочной заморозки российских активов в Европе сохранится до тех пор, пока не будут обеспечены выплаты Украине со стороны России. Такое заявление сделал в пятницу, 12 декабря, глава Евросовета Антониу Кошта.

Как написал политик в социальной сети Х, "лидеры ЕС обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит, по их словам, войну агрессии против Украины и не компенсирует причиненный ущерб".

Далее на европейской повестке, по словам Кошты, стоит вопрос обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы.

Ранее в Кремле рассказали, что президенты России и Турции обменялись мнениями по устремлениям европейцев "устроить грандиозное жульничество с российскими активами", причем российский лидер Владимир Путин дал "соответствующую, хорошо всем известную оценку" действиям политиков в Европе.

При этом посол Франции в России Николя де Ривьер уверял, что при обсуждении дальнейшей судьбы российских активов, замороженных в Европе в рамках санкций, речь не идет о конфискации или передаче прав собственности. Дипломат отмечал, что пресловутые активы могут быть использованы для обеспечения кредитов Украине, но сами замороженные средства останутся принадлежащими России.