Европа, Соединенные Штаты и Украина стремятся достичь "какого-нибудь решения" в попытках урегулирования украинского конфликта до Рождества. Такое заявление сделал в пятницу, 12 декабря, президент Финляндии Александр Стубб

Как заверил политик, комментируя попытки мирно урегулировать конфликт на Украине, "мы находимся ближе к миру или конечному результату, чем когда-либо за последние четыре года".

Это заявление прозвучало на фоне отмены визита Стубба в Соединенные Штаты — вместо этого финский лидер решил принять участие в обсуждениях в Европе, посвященных мирным переговорам по Украине, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию конфликта на Украине к Рождеству — в западных государствах его отмечают 25 декабря. По этой причине посланники Трампа отвели предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому всего лишь несколько дней на то, чтобы ответить на предложенную мирную сделку.

При этом в Кремле подчеркнули, что российскую сторону устраивает только устойчивый долгосрочный мир, а временное перемирие в конфликте на Украине было бы очередным обманом и "запудриванием мозгов". Подобный вариант Москва не примет.