В МИД РФ отреагировали на дело Долиной

Наши недружественные страны могут использовать дело Долиной, чтобы создать конфликты в российском обществе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги. Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей", — объяснила журналистам Захарова.

Она также отметила, что таким образом задета одна из самых чувствительных тем. По ее словам, для россиян дом — это не просто материальная составляющая, а важная часть жизни.

Народная артистка РФ Лариса Долина оказалась под угрозой отмены после того, как суд вернул ей квартиру, которую артистка продала под воздействием мошенников. При этом покупательница недвижимости Полина Лурье осталась и без квартиры, и без денег.