Представители Евросоюза считают "совершенно невозможным" вступление Украины в объединение к 2027 году. Об этом 13 декабря написало агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

По словам одного из чиновников агентства, пока неизвестно, поддерживает ли руководство ЕС план по присоединению Украины к союзу.

Вчера появилась информация, что Украина настаивает на вступлении в Евросоюз к 1 января 2027 года — такой пункт содержится в варианте мирного плана, который киевский режим направил Соединенным Штатам.