Уиткофф проведет встречу с Зеленским и лидерами ЕС

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведет встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза в эти выходные в Берлине. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Это решение говорит о стремлении американской администрации преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом по поводу мирной сделки, считает газета.

По данным издания, в переговорах в Берлине могут принять участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также их советники.

За день до этого президент США Дональд Трамп заявил, что направит в Европу своего представителя только в том случае, если Вашингтон поймет, что эти переговоры будут результативными.