Сделано официальное заявление властей о пропавших в тайге Усольцевых

Семья Усольцевых могла стать жертвой преступления. Силовики проверяют эту версию, сообщил ТАСС глава регионального главка Следственного комитета в Красноярском крае и Хакасии Алексей Ерёмин.

Он указал, что главной версией пропажи Усольцевых пока остаётся несчастный случай, но следователи проверяют и другие версии, в том числе и криминальные. В регионе продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и допрос свидетелей.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в конце сентября в Красноярском крае. Они ушли в поход и перестали выходить на связь. 12 октября было объявлено о завершении активной фазы поисков.

Между тем, в Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Нашлись люди, которые уверяют, что видели пропавшую семью в Таиланде и в США. Сын Усольцевых считает, что семья могла отправиться в Монголию, а оттуда в Казахстан.